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Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

04.08.2021 16:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 5 августа во время визита в Исламскую Республику Иран примет участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

По окончании церемонии запланирована краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Программой визита также предусмотрена встреча председателя Палаты представителей с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По окончании церемонии запланирована краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
 
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