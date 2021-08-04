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Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана
04.08.2021 16:05 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 5 августа во время визита в Исламскую Республику Иран примет участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
По окончании церемонии запланирована краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
Программой визита также предусмотрена встреча председателя Палаты представителей с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом.-0-
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По окончании церемонии запланирована краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.
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