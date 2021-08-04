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Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить безопасность белорусов в Украине
04.08.2021 17:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту белорусов, покинувших свою родину в связи с политической и общественной деятельностью. Об этом
«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту», - сказал украинский президент.
Зеленский распорядился, чтобы СБУ и МВД выработали алгоритм оценки возможных рисков и систему ответов на эти риски, чтобы исключить любую угрозу для белорусов, находящихся на территории Украины.
Пресс-служба отмечает, что в связи с получением информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов и
В сообщении офиса украинского президента подчеркивается, что Владимир Зеленский ждет всестороннего расследования обстоятельств гибели Шишова.
Напомним, полиция Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту белорусов, покинувших свою родину в связи с политической и общественной...
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