Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить безопасность белорусов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту белорусов, покинувших свою родину в связи с политической и общественной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту», - сказал украинский президент.

Зеленский распорядился, чтобы СБУ и МВД выработали алгоритм оценки возможных рисков и систему ответов на эти риски, чтобы исключить любую угрозу для белорусов, находящихся на территории Украины.

Пресс-служба отмечает, что в связи с получением информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов и гибелью Виталия Шишова, уже определен список граждан, в отношении которых проводится оценка рисков и принимаются меры по их дополнительному сопровождению.

В сообщении офиса украинского президента подчеркивается, что Владимир Зеленский ждет всестороннего расследования обстоятельств гибели Шишова.