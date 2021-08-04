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МИД Литвы: экспорт белорусских калийных удобрений может быть полностью прекращен
04.08.2021 17:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что осенью возможно полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений через литовскую территорию.
По словам главы МИД Литвы, секторальные санкции Евросоюза, введенные в июне, реально охватывают около 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.
«Это означает, что есть небольшой удар, но он не распространяется на весь грузопоток. Сейчас Литва внесла предложение о расширении санкций — в том числе и секторальных. Мы не упомянули, какие из них являются конкретными, но, вероятно, логично понять, что этот сектор, вероятно, также будет охвачен», -
Министру иностранных дел задали вопрос, возможно ли прекращение экспорта продукции «Беларуськалия». «Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», - ответил Габриэлюс Ландсбергис,
Также он добавил, что вопрос о введении новых ограничений будет решаться не раньше сентября, поскольку с этого времени начнут работать советы. «Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», - добавил глава МИД Литвы.
Напомним, 21 июня Евросоюз
В конце июля Вильнюс
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Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси.
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