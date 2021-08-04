ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Литвы: экспорт белорусских калийных удобрений может быть полностью прекращен

04.08.2021 17:43 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что осенью возможно полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений через литовскую территорию.

По словам главы МИД Литвы, секторальные санкции Евросоюза, введенные в июне, реально охватывают около 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.

«Это означает, что есть небольшой удар, но он не распространяется на весь грузопоток. Сейчас Литва внесла предложение о расширении санкций — в том числе и секторальных. Мы не упомянули, какие из них являются конкретными, но, вероятно, логично понять, что этот сектор, вероятно, также будет охвачен», - цитирует слова Ландсбергиса Delfi.

Министру иностранных дел задали вопрос, возможно ли прекращение экспорта продукции «Беларуськалия». «Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», - ответил Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

Также он добавил, что вопрос о введении новых ограничений будет решаться не раньше сентября, поскольку с этого времени начнут работать советы. «Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», - добавил глава МИД Литвы.

Напомним, 21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц. Вслед за персональными санкциями были введены и секторальные, которые приостановили торговлю белорусскими нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями, а также сырьем для них, запретили передачу товаров и технологий военного, двойного назначения и другое.

В конце июля Вильнюс обещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если белорусская сторона остановит поток нелегальных мигрантов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить безопасность белорусов в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by