МИД Литвы: экспорт белорусских калийных удобрений может быть полностью прекращен

Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что осенью возможно полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений через литовскую территорию.

По словам главы МИД Литвы, секторальные санкции Евросоюза, введенные в июне, реально охватывают около 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.

«Это означает, что есть небольшой удар, но он не распространяется на весь грузопоток. Сейчас Литва внесла предложение о расширении санкций — в том числе и секторальных. Мы не упомянули, какие из них являются конкретными, но, вероятно, логично понять, что этот сектор, вероятно, также будет охвачен», - цитирует слова Ландсбергиса Delfi.

Министру иностранных дел задали вопрос, возможно ли прекращение экспорта продукции «Беларуськалия». «Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», - ответил Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

Также он добавил, что вопрос о введении новых ограничений будет решаться не раньше сентября, поскольку с этого времени начнут работать советы. «Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», - добавил глава МИД Литвы.

Напомним, 21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц. Вслед за персональными санкциями были введены и секторальные , которые приостановили торговлю белорусскими нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями, а также сырьем для них, запретили передачу товаров и технологий военного, двойного назначения и другое.