Иностранным дипломатам в Беларуси доведена информация о драматических процессах на белорусско-литовской границе

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД Беларуси 4 августа проведен брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника для руководителей и представителей аккредитованных в стране дипломатических миссий иностранных государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе мероприятия с участием заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Романа Подлинева до иностранных дипломатов была доведена объективная и документально подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе.

Обращено внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами, в числе которых блокировка финансирования соглашения с ЕС о реадмиссии, инициативный разрыв соответствующих двусторонних межведомственных связей и контактов. Акцентирован факт отсутствия реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов.

"Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека. Попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны", - отметили в МИД.

Подчеркнута полная прозрачность белорусской стороны по этой теме. Подтверждена готовность Беларуси к совместному решению всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия. "Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемые под контролем литовских властей.

Белорусская сторона также рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека.-0-