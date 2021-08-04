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Лукашенко поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении
04.08.2021 20:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени жителей Беларуси и себя лично поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив вам мандат на реализацию этих важнейших для государства задач", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко высказал убеждение, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Беларуси и Армении, взаимодействие в рамках интеграционных проектов будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, росту благосостояния граждан.
Президент также пожелал Николу Пашиняну доброго здоровья, плодотворной работы и успехов на ответственном государственном посту.-0-
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"На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив вам мандат на реализацию этих важнейших для...
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