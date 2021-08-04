Лукашенко поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени жителей Беларуси и себя лично поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив вам мандат на реализацию этих важнейших для государства задач", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Беларуси и Армении, взаимодействие в рамках интеграционных проектов будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, росту благосостояния граждан.

Президент также пожелал Николу Пашиняну доброго здоровья, плодотворной работы и успехов на ответственном государственном посту.-0-