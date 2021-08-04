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Дзермант: Беларусь - своеобразный страж на стыке двух цивилизаций

04.08.2021 21:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является своеобразным стражем на стыке двух цивилизаций. На это обратил внимание политолог Алексей Дзермант в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы находимся на пограничье двух больших цивилизаций - это Европа и Россия, Евразия. И мы, в общем-то, своеобразный страж, пограничное государство, которое всегда контролировало эти потоки между двумя блоками. Все войны с Запада на Восток шли через нас", - отметил Алексей Дзермант.

По словам политолога, на Беларуси лежат очень серьезные функции: с одной стороны, защита этой границы между двумя блоками, а с другой - обеспечение транзитных потоков. "Через нас идут серьезные потоки товаров, грузов и людей. И этим объясняется наше важное, уникальное, стратегическое положение в регионе", - обратил он внимание.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы находимся на пограничье двух больших цивилизаций - это Европа и Россия, Евразия. И мы, в общем-то, своеобразный страж, пограничное государство, которое всегда...
 
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