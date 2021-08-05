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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 86-й бригады связи с 80-летием со дня ее образования

05.08.2021 07:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 86-й бригады связи с 80-летием со дня образования бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы наследники героических боевых традиций прославленного 109-го полка связи, который был сформирован в начале Великой Отечественной войны - в августе 1941 года. Принимал участие в битве за Москву, сражениях на Курской дуге, освобождении Беларуси и Польши. За мужество и доблесть в суровые военные годы полк награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, а в ходе боев на белорусской земле ему присвоено почетное наименование "Волковысский", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня военнослужащие бригады на высоком профессиональном уровне решают ответственные задачи по обеспечению связью штабов и воинских частей Вооруженных Сил, без чего невозможна как повседневная жизнь армии, так и управление войсками в любых условиях обстановки. "Тем самым каждый из вас вносит значительный вклад в укрепление военной безопасности государства, защиту его суверенитета и независимости", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также поблагодарил военнослужащих за ратный труд, пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вы наследники героических боевых традиций прославленного 109-го полка связи, который был сформирован в начале Великой Отечественной войны - в августе 1941 года", -...
 
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