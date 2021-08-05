Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе политики руководства Украины лежит конфронтация, что несет дополнительную угрозу для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале совещания Александр Лукашенко отметил, что пригласил руководство практически всех основных силовых структур для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается не только на западной и отчасти южной границе Беларуси. Речь также о том, что происходит вокруг страны, и прежде всего что касается политики блока НАТО.

"В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - заявил белорусский лидер.-0-