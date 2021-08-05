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Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

05.08.2021 11:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер. - Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. - Прим. БЕЛТА) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах. - Прим. БЕЛТА), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают".

"Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", - добавил глава государства.

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Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом...
 
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