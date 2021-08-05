ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко поручил руководителям силовых структур закрыть каждый метр белорусской границы

05.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Александр Лукашенко поручил руководителям силовых структур закрыть каждый метр белорусской границы. Об этом шла речь во Дворце Независимости на совещании по охране государственных рубежей. За годы суверенитета наша страна активно развивала современные системы охраны, улучшала пограничную инфраструктуру и воспитывала профессиональные кадры. Но сегодня ситуация особая и требует повышенного внимания. Наше государство всегда добросовестно выполняло международные соглашения и договоренности на границе, чего не скажешь о некоторых соседях на Западе.

Обстановка на белорусско-литовской границе

Ситуация на границе с Литвой остается крайне напряженной. Вильнюс разрешил своим силовикам избивать мигрантов, чтобы не допустить их на территорию страны. Позавчера  был найден труп одного из нелегалов, как позже оказалось,  его избили до смерти литовские пограничники. На данный момент там скопилось более 4 тысяч мигрантов. Жители приграничных литовских населенных пунктов выходили с протестами против приема незваных гостей. Правда, ответ со стороны официального Вильнюса был таким же жестким - многих избили и задержали. Литва уверена, что никакие демократические нормы она не нарушает.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил руководителям силовых структур закрыть каждый метр белорусской границы. Об этом шла речь во Дворце Независимости на совещании по...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by