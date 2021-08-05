Создание первичек, реакция на санкции и содействие уборочной - Лукашенко встретился с главой ФПБ

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания были три темы - создание первичных профсоюзных организаций в частных структурах, реакция профсоюзов на санкционную политику и содействие проведению уборочной кампании.

Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с созданием первичных профсоюзных организаций в частном секторе и акцентировал внимание, что этот вопрос поднимался неоднократно.

"Больной вопрос - создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации", - подчеркнул Президент.

Еще одна важная тема, которую затронул Александр Лукашенко, это реакция ФПБ на санкционное давление. "Хочу поблагодарить вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся, - сказал глава государства. - Молодцы".

"Тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело", - заметил белорусский лидер. По его мнению, такая масштабная реакция людей в ответ на санкционное давление обязательно даст результат.

Кроме того, Президент и глава ФПБ обсудили ход уборочной кампании и содействие ее проведению со стороны профсоюзов. "Санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться нормально, если будет что покушать людям, тогда будет результат", - заметил глава государства. Он отметил, что уборочная кампания в Беларуси традиционно проходит в особых погодных условиях, и профсоюзам нужно оказать аграриям необходимое содействие, как это бывает каждый год. "В августе всегда время спрессовано, и погода нас проверяет на твердость и решительность. Надо обеспечить людей. Прежде всего - зарплата, питание в поле и так далее, обычная работа профсоюзов", - поставил задачу белорусский лидер.-0-