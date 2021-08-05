В Беларуси актуализировано законодательство по вопросам гражданства

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302, который вносит изменения в другие указы главы государства. Документ принят в развитие последних поправок в закон "О гражданстве Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом, в частности, урегулированы процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке.

Дополнительно закрепляются порядок внесения Президенту материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом.

Кроме того, с учетом предстоящего введения биометрических документов актуализированы все перечни документов, подлежащие представлению заявителями в целях приобретения либо прекращения гражданства.-0-