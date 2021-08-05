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Белорусские бегуньи не попали в финал эстафеты 4х400 м

05.08.2021 14:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси не смогла выйти в финал эстафеты 4х400 м на Олимпиаде в столице Японии, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем квалификационном забеге Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман и Астерия Узо Лимай показали результат 3 мин. 33,00 сек., заняв восьмое место.

В следующий раунд выходят по три лучшие команды из каждого квалификационного забега. В финале выступят сборные США, Ямайки, Польши, Великобритании, Нидерландов, Кубы, Канады и Бельгии. Решающий забег в этой дисциплине состоится 7 августа.-0-

 
 
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В своем квалификационном забеге Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман и Астерия Узо Лимай показали результат 3 мин. 33,00 сек., заняв восьмое место.
 
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