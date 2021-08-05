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Лукашенко приказал закрыть «каждый метр границы»
05.08.2021 14:19 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Силовикам поручено усилить работу по охране госграницы, чтобы предотвратить факты ее нарушения.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», - завил Лукашенко на совещании с силовиками,
Как именно главы силового блока будут это делать - пока непонятно. Они должны это решить сами после совещания.
«Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны», - добавил он, напомнив, что власти не зря вкладывали «колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры».
Он считает, что белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что их защитят. Но, по его мнению, сопредельные страны могут «реализовывать тактику выдворение людей, которых они туда позвали», имея в виду нелегальных мигрантов. Лукашенко добавил, что мяч на стороне сопредельных стран.
«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», - сказал он.
Нвапомним, 4 августа Госпогранкомитет Беларуси
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас
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Фото РИА Новости
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Силовикам поручено усилить работу по охране госграницы, чтобы предотвратить факты ее нарушения.
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