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А. Лукашенко: Если компания отказывается от создания профсоюза, будет стоять вопрос вплоть до ее ликвидации
05.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко в беседе с Михаилом Ордой обозначил несколько ключевых моментов: выступление людей против надуманных санкций со стороны Запада, создание первичных организаций на предприятиях, в том числе и частных. Обратил внимание Президент и на ход уборочной кампании. Что касается появления первичных организаций, здесь Александр Лукашенко настаивает на позиции, озвученной ранее неоднократно: если компания отказывается от создания профсоюза, будет стоять вопрос вплоть до ее ликвидации, ведь он нужен для защиты прав и свобод работников любых рангов и специальностей.
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А. Лукашенко: Если компания отказывается от создания профсоюза, будет стоять вопрос вплоть до ее ликвидации
Александр Лукашенко в беседе с Михаилом Ордой обозначил несколько ключевых моментов: выступление людей против надуманных санкций со стороны Запада, создание...
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