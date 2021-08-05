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Лукашенко снова предложил ликвидировать частные компании за отказ создавать профсоюз

05.08.2021 16:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко вновь предложил ликвидировать частные структуры, которые отказываются создавать первичные профсоюзные организации. Об этом он заявил на рабочей встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордойпередает БЕЛТА.

Лукашенко поинтересовался у Орды, как обстоят дела с «большим вопросом» - созданием профсоюзов «частниками», и отметил, что данная тема поднимается уже не в первый раз.

«Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, о ликвидации частных организаций, не имеющих профсоюзов, Лукашенко говорил и в ноябре 2020 года на встрече с Михаилом Ордой.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», - озвучил идею Лукашенко, сказав, что это предложение должен внести Орда, и пообещал больше не шутить.

 
 
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Александр Лукашенко вновь предложил ликвидировать частные структуры, которые отказываются создавать первичные профсоюзные организации.
 
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