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Кочанова: мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы

05.08.2021 18:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес председателя Совета Республики Натальи Кочановой поступило послание председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса с информацией о сложившейся ситуации в Республике Куба. Наталья Кочанова направила ответное послание со словами поддержки кубинскому народу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела вашей страны и выражаем свою солидарность с народом Кубы в защите независимости и суверенитета, противостоянии внешнему давлению. Дружественные и доверительные отношения между нашими государствами являются образцом в системе международных отношений и характеризуются высокой степенью совпадения позиций по ключевым проблемам современности", - отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что в условиях сложной международной обстановки мы должны активно объединять свои усилия и координировать внешнеполитические действия на международной арене, энергично продвигать в жизнь проекты экономического сотрудничества на благо белорусского и кубинского народов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики подчеркнула, что в условиях сложной международной обстановки мы должны активно объединять свои усилия и координировать...
 
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