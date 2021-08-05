Кочанова: мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес председателя Совета Республики Натальи Кочановой поступило послание председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса с информацией о сложившейся ситуации в Республике Куба. Наталья Кочанова направила ответное послание со словами поддержки кубинскому народу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела вашей страны и выражаем свою солидарность с народом Кубы в защите независимости и суверенитета, противостоянии внешнему давлению. Дружественные и доверительные отношения между нашими государствами являются образцом в системе международных отношений и характеризуются высокой степенью совпадения позиций по ключевым проблемам современности", - отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что в условиях сложной международной обстановки мы должны активно объединять свои усилия и координировать внешнеполитические действия на международной арене, энергично продвигать в жизнь проекты экономического сотрудничества на благо белорусского и кубинского народов.-0-