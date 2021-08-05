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Беларусь и УВКБ ООН отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище

05.08.2021 18:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с главой представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Сергей Алейник подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа, заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси также отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1957 года и иных соответствующих международных документов.

Сергей Алейник призвал УВКБ ООН содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле.

Собеседники выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Собеседники выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения...
 
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