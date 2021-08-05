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Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной награды на Олимпиаде
05.08.2021 19:25 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе
"Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную физическую готовность, - говорится в поздравлении. - Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции".
Александр Лукашенко пожелал Ирине Курочкиной крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-
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"Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство,...
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