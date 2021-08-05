А. Лукашенко провел совещание с руководством силового блока и расставил приоритеты в деле защиты национальной безопасности

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Красные линии внешней политики. Сегодня они совпадают с контурами белорусской государственной границы. Литва эти красные линии переступила. Насильственная депортация беженцев, убийство гражданина Ирака, избиения, пытки и применение летального оружия против безоружных мигрантов. Сегодня стало понятно, что официальный Вильнюс планирует задействовать беженцев как живой щит для штурма белорусских пограничных пунктов пропуска. Это в мировой практике казус белли, с дипломатического на русский - предлог для начала войны. Казалось бы, мировое сообщество должно озаботиться и как минимум стать на защиту безоружных людей, их прав и свобод. Но ситуация в регионе только накаляется.

Как должен и будет реагировать Минск? Смогут ли белорусские силовики закрыть каждый метр государственной границы с запада и с юга? Президент Беларуси сегодня провел совещание с руководством силового блока и расставил приоритеты в деле защиты национальной безопасности и гуманитарных прав беженцев. Подробности у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Кадры с белорусско-литовской границы почти не показывают наши коллеги в Евросоюзе и глобальные медиа. Для них это стало бы признанием, что в XXI веке в государстве ЕС, пусть и не самом цивилизованном, литовском нарушается не просто международное право, а совершаются преступления против человечности. Не будь пресловутых двойных стандартов, литовский политический режим повторил бы судьбу руководства Югославии, а ООН уже бы запросило ввода "голубых касок" для предотвращения пыток и насильственной депортации.

Это Литва, свой младоевропейский "людоед Самоса". Член НАТО, который своим участием в военных преступлениях альянса в Ираке, Афганистане и Ливии купил себе индульгенцию на такие преступления. Вильнюс официально участвовал в 11 военных кампаниях НАТО. Значит несет всю ответственность за выходцев с разоренных земель.







Сегодня во Дворце Независимости Президент собирает силовиков. Главный вопрос - граница как рубеж с враждебными странами НАТО и Украиной. Здесь народ братский, а политический режим спекулирует на конфронтации. Но Литва и Польша уже сегодня идут гораздо дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз. Одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска - между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси. Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели этого и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе.

В Международном уголовном праве действия литовского режима описывает 7 статья Римского статута "Преступления против человечности".

Устав и решения ООН не просто дают право, а обязывают цивилизованные государства останавливать преступления против человечности всеми способами, вплоть до военных. Это страховка от нового холокоста, геноцидов и этнических чисток.

Закрыть каждый метр границы

Поэтому, когда Президент говорит об угрозе конфликта, он апеллирует не только к национальному, но и к международному праву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить. То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы.Действия всех силовых ведомств Беларуси по поручению Президента координирует Совет Безопасности. Защита последних метров белорусский земли сегодня не просто вопрос национальной безопасности, это еще "красная линия" между гуманностью и неонацизмом, как и 80 лет назад на тех же рубежах.





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