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Самые важные и злободневные темы по итогам встречи с белорусским лидером смотрите 5 августа в проекте "Разговор у Президента"
05.08.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Работа в условиях санкций, защита трудовых коллективов и диверсификация рынков сбыта. Обо всем этом и не только председатель Федерации профсоюзов рассказал в эксклюзивном интервью
Самые важные и злободневные темы по итогам встречи с белорусским лидером смотрите сегодня в проекте "
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Самые важные и злободневные темы по итогам встречи с белорусским лидером смотрите 5 августа в проекте "Разговор у Президента"
Работа в условиях санкций, защита трудовых коллективов и диверсификация рынков сбыта. Обо всем этом и не только председатель Федерации профсоюзов рассказал в...
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