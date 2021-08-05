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Самые важные и злободневные темы по итогам встречи с белорусским лидером смотрите 5 августа в проекте "Разговор у Президента"

05.08.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Работа в условиях санкций, защита трудовых коллективов и диверсификация рынков сбыта. Обо всем этом и не только председатель Федерации профсоюзов рассказал в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей.

Самые важные и злободневные темы по итогам встречи с белорусским лидером смотрите сегодня в проекте "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".


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Теги: Новости
 
 
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Работа в условиях санкций, защита трудовых коллективов и диверсификация рынков сбыта. Обо всем этом и не только председатель Федерации профсоюзов рассказал в...
 
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