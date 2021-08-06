Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Боливии Луиса Арсе с национальным праздником - Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Боливия в свое время добыла свободу от колониального угнетения, и новые поколения боливийцев продолжают достойно защищать суверенитет родины", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минск и Ла-Пас имеют похожее видение справедливого миропорядка, основанного на таких важных международных принципах, как многополярность и невмешательство во внутренние дела независимых стран.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении сотрудничества с Боливией и пожелал Луису Арсе крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а боливийскому народу - мира и благополучия.-0-