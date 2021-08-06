Военнослужащие транспортных войск вносят значимый вклад в укрепление белорусской армии - Лукашенко

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в 1876 году в местечке Барановичи был образован первый на белорусской земле железнодорожный батальон. "С этого момента началась славная история ваших войск, ознаменованная многочисленными боевыми и трудовыми подвигами. Советские воины-железнодорожники сыграли важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, надежно связав фронт и тыл. Более 400 тысяч из них были удостоены орденов и медалей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня транспортные войска Беларуси свято хранят память о подвиге и традициях поколения победителей, успешно решая задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил и повышению ее эффективности. "Тем самым каждый из вас вносит значимый вклад в укрепление боеготовности нашей армии", - отметил белорусский лидер.

Президент поблагодарил военнослужащих за службу, пожелав им здоровья, счастья, мира, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.-0-