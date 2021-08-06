ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военнослужащие транспортных войск вносят значимый вклад в укрепление белорусской армии - Лукашенко

06.08.2021 07:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в 1876 году в местечке Барановичи был образован первый на белорусской земле железнодорожный батальон. "С этого момента началась славная история ваших войск, ознаменованная многочисленными боевыми и трудовыми подвигами. Советские воины-железнодорожники сыграли важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, надежно связав фронт и тыл. Более 400 тысяч из них были удостоены орденов и медалей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня транспортные войска Беларуси свято хранят память о подвиге и традициях поколения победителей, успешно решая задачи по совершенствованию системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил и повышению ее эффективности. "Тем самым каждый из вас вносит значимый вклад в укрепление боеготовности нашей армии", - отметил белорусский лидер.

Президент поблагодарил военнослужащих за службу, пожелав им здоровья, счастья, мира, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что в 1876 году в местечке Барановичи был образован первый на белорусской земле железнодорожный батальон.
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко провел совещание с руководством силового блока и расставил приоритеты в деле защиты национальной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by