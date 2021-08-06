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Лукашенко сегодня находится с рабочей поездкой в Гродно
06.08.2021 11:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства прибыл в аэропорт областного центра.-0-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства прибыл в аэропорт областного центра.
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