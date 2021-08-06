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Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ

06.08.2021 11:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается создать Консультативный совет руководителей избирательных органов. Проект положения о совете был рассмотрен на заседании экспертной группы государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Рассмотрев замечания и предложения, поступившие к документу, участники заседания доработали текст проекта положения.

Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ

Кроме того, эксперты поддержали предложение российской стороны о том, что Консультативный совет должен образовываться международным договором, и согласовали соответствующий проект соглашения. Решено внести его по завершении внутригосударственного согласования в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

В пресс-службе отметили, что инициатива о создании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников Содружества Независимых Государств принадлежит Узбекистану.

Предполагается, что совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран СНГ в целях содействия совершенствованию избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами. В его состав войдут руководители центральных избирательных органов государств СНГ.

Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.-0-

Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ

Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ

Консультативный совет руководителей избирательных органов предлагают создать в СНГ

Фото Исполкома СНГ

 
Теги: Минск
 
 
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Рассмотрев замечания и предложения, поступившие к документу, участники заседания доработали текст проекта положения.
 
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