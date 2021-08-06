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Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Гродненском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
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6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и...
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