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Лукашенко подарили хрустальный мост

06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на открытии моста в Гродно подарили уменьшенную хрустальную копию объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко пообещал, что этот подарок займет свое место во Дворце Независимости в Минске.

Сегодня Президент торжественно открыл автомобильный мост Восточный через Неман.

Под автомобильный мост реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко на открытии моста под Гродно подарили уменьшенную хрустальную копию объекта.
 
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