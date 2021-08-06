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Лукашенко подарили хрустальный мост
06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня
Александр Лукашенко пообещал, что этот подарок займет свое место во Дворце Независимости в Минске.
Сегодня Президент торжественно открыл автомобильный мост Восточный через Неман.
Под автомобильный мост реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.-0-
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко на открытии моста под Гродно подарили уменьшенную хрустальную копию объекта.
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