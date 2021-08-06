Лукашенко подарили хрустальный мост

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на открытии моста в Гродно подарили уменьшенную хрустальную копию объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко пообещал, что этот подарок займет свое место во Дворце Независимости в Минске.

Сегодня Президент торжественно открыл автомобильный мост Восточный через Неман.

Под автомобильный мост реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.-0-