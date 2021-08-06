"Уже святое для гродненцев место" - Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии также приняли участие власти города и области, руководители и работники проектных и строительных организаций, которые участвовали в реконструкции моста, представители общественности.

"Спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители: нам надо отчитаться перед страной - деньги на этот мост выделяла вся страна, - отметил Президент. - Благодарю вас еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное, святом для гродненцев месте".

Глава государства отметил, что Восточный мост через Неман - самый высокий в Беларуси, его высота составляет 32,5 метра над уровнем воды. "Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям - в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост", - обратил внимание Александр Лукашенко.





Под автомобильный мост в Гродно реконструировали построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста: он стал частью нового большого кольца вокруг Гродно.





Восточный мост через Неман и объездную дорогу планировали торжественно открыть к самой годовщине освобождения Гродно. Но из-за ливней и последствий стихии мероприятие было перенесено. Высота моста составила 32,5 м, длина объекта - около 240 м, ширина - 17,5 м. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

Рядом есть Румлевский мост, его проектная пропускная способность - 2300-2500 машин в час. Уже на протяжении пяти лет он работает с пропускной способностью около 3250 авто в час. На этом участке появляются неизбежные пробки, особенно в часы пик. Построить новый автомобильный мост через Неман хотели еще во времена СССР. Но тогда технологии и опыт проектных институтов не позволял этого сделать. Поэтому открытие Восточного моста действительно долгожданное событие для жителей областного центра.

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