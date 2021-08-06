ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее

06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусы строят свои мосты в мирное будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорят, каждый новый мост - это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в этот день хотел бы обратиться не только к жителям региона, но и к соседям Беларуси. "К обычным людям - возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто, в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию, - сказал он. - Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина - это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота - милости просим. Но кто с мечом придет…"

"И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Говорят, каждый новый мост - это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее", - подчеркнул Александр...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by