Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее

Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусы строят свои мосты в мирное будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорят, каждый новый мост - это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в этот день хотел бы обратиться не только к жителям региона, но и к соседям Беларуси. "К обычным людям - возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто, в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию, - сказал он. - Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина - это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота - милости просим. Но кто с мечом придет…"

"И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман