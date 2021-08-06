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Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим
06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. еларусь не отдаст ни клочка своей земли, кто бы как ни хотел. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Глава государства признался, что всегда с большой радостью приезжает в гродненский край - жемчужину Беларуси. Президент решил прежде всего обратиться к "некоторым гродненцам, которые не очень понимали, что такое для страны Гродненская область и Гродно".
"Эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим, - заявил Александр Лукашенко. - И поляки, которые живут здесь, - это ваша земля, я всегда это говорил. Там вас не ждут, там со своими не знают, что делать. И в этом каждый год будете убеждаться. Поэтому живите здесь, как всегда мирно, дружно - с русскими, украинцами, белорусами, евреями, татарами. Живите по-человечески. В ту сторону можно смотреть, но только видеть свой интерес так, как делают они: наполовину. Но они должны понимать, что мы свою землю никому не отдадим - даже метра, даже клочка. Это наша - белорусов, украинцев, поляков, русских, евреев, татар и прочих - земля".
Президент пояснил, что говорит об этом, потому что Гродно волею судеб стал интернациональным городом. Здесь регулярно проводятся многонациональные фестивали, и на эти праздники любо-дорого посмотреть, заявил глава государства. "Вот в таком плане вы должны жить, и я вас всегда буду поддерживать, насколько это возможно", - заверил белорусский лидер.-0-
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