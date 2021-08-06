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Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим

06.08.2021 11:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. еларусь не отдаст ни клочка своей земли, кто бы как ни хотел. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признался, что всегда с большой радостью приезжает в гродненский край - жемчужину Беларуси. Президент решил прежде всего обратиться к "некоторым гродненцам, которые не очень понимали, что такое для страны Гродненская область и Гродно".

"Эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим, - заявил Александр Лукашенко. - И поляки, которые живут здесь, - это ваша земля, я всегда это говорил. Там вас не ждут, там со своими не знают, что делать. И в этом каждый год будете убеждаться. Поэтому живите здесь, как всегда мирно, дружно - с русскими, украинцами, белорусами, евреями, татарами. Живите по-человечески. В ту сторону можно смотреть, но только видеть свой интерес так, как делают они: наполовину. Но они должны понимать, что мы свою землю никому не отдадим - даже метра, даже клочка. Это наша - белорусов, украинцев, поляков, русских, евреев, татар и прочих - земля".

Президент пояснил, что говорит об этом, потому что Гродно волею судеб стал интернациональным городом. Здесь регулярно проводятся многонациональные фестивали, и на эти праздники любо-дорого посмотреть, заявил глава государства. "Вот в таком плане вы должны жить, и я вас всегда буду поддерживать, насколько это возможно", - заверил белорусский лидер.-0-

Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим

Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим

Лукашенко в Гродно: эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим

Лукашенко: пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее

 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман. "Эту землю, кто бы...
 
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