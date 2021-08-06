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Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область

06.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БелТА.

Глава государства прибыл в аэропорт областного центра.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БелТА. Глава государства прибыл в аэропорт...
 
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