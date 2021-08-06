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Президент Ирана и Андрейченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество

06.08.2021 14:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 5 августа принял участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. После окончания церемонии состоялась их встреча. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Председатель Палаты представителей поздравил Ибрагима Раиси с избранием на пост Президента и передал от Президента Беларуси искренние поздравления и самые теплые пожелания успехов в деятельности на президентском посту. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и белорусско-иранских взаимоотношений в международных организациях", - рассказали в пресс-службе.

Владимир Андрейченко также провел двустороннюю встречу с председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом. Кроме того, состоялась краткая беседа с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.-0-

Президент Ирана и Андрейченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент Ирана и Андрейченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Фото Палаты представителей

 
Теги: Минск
 
 
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"Председатель Палаты представителей поздравил Ибрагима Раиси с избранием на пост Президента и передал от Президента Беларуси искренние поздравления и самые...
 
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