Президент Ирана и Андрейченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению Президента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 5 августа принял участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. После окончания церемонии состоялась их встреча. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Председатель Палаты представителей поздравил Ибрагима Раиси с избранием на пост Президента и передал от Президента Беларуси искренние поздравления и самые теплые пожелания успехов в деятельности на президентском посту. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и белорусско-иранских взаимоотношений в международных организациях", - рассказали в пресс-службе.

Владимир Андрейченко также провел двустороннюю встречу с председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом. Кроме того, состоялась краткая беседа с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.-0-









Фото Палаты представителей