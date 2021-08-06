|
А. Лукашенко: Лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
06.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Также Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли.
Сегодня в программе визита в Гродно у главы государства и совещание в местном облисполкоме
Белорусский лидер заострил внимание на том, что встреча посвящена негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. Также Президент отметил, что лето выдалось горячим во всех смыслах, но никто не снимал ответственность с чиновников, да и всех белорусов - необходимо работать и давать результат.
Подробности поездки Александра Лукашенко в Гродно в наших следующих выпусках.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А. Лукашенко: Лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)