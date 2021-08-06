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А. Лукашенко: Лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат

06.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Также Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли.

 

Сегодня в программе визита в Гродно у главы государства и совещание в местном облисполкоме


Белорусский лидер заострил внимание на том, что встреча посвящена негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. Также Президент отметил, что лето выдалось горячим во всех смыслах, но никто не снимал ответственность с чиновников, да и всех белорусов - необходимо работать и давать результат.

Подробности поездки Александра Лукашенко в Гродно в наших следующих выпусках.



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Теги: Гродно
 
 
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Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия...
 
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Лукашенко: лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
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