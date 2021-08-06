|
Литовские пограничники задержали на границе только двоих нелегалов
06.08.2021 15:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Пограничники Литвы за сутки задержали только двоих нелегальных мигрантов, пришедших со стороны Беларуси. Об этом
СОГГ отмечает, что при этом более 100 нелегалов были отправлены обратно в сторону Беларуси. Число мигрантов значительно уменьшилось после решения литовских властей разворачивать мигрантов в белорусскую сторону и направлять их в официальные пункты пограничного контроля.
По данным ведомства, за сутки на границе Беларуси и Литвы никаких инцидентов не произошло. Однако литовская сторона зафиксировала повышенную активность на границе сотрудников погранслужбы Беларуси.
«Численность белорусских пограничников заметно возросла, они сосредоточены в районе линии границы, но не на всем, конечно, ее протяжении [около 680 км], а на тех участках, где чаще всего происходят нарушения», -
Напомним, 3 августа литовские пограничники
6 августа на совещании с представителями силовых структур Александр Лукашенко
Сегодня же в СМИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пограничники Литвы за сутки задержали только двоих нелегальных мигрантов, пришедших со стороны Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)