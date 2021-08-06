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Литовские пограничники задержали на границе только двоих нелегалов

06.08.2021 15:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пограничники Литвы за сутки задержали только двоих нелегальных мигрантов, пришедших со стороны Беларуси. Об этом сообщает литовская Служба охраны госграницы.

СОГГ отмечает, что при этом более 100 нелегалов были отправлены обратно в сторону Беларуси. Число мигрантов значительно уменьшилось после решения литовских властей разворачивать мигрантов в белорусскую сторону и направлять их в официальные пункты пограничного контроля.

По данным ведомства, за сутки на границе Беларуси и Литвы никаких инцидентов не произошло. Однако литовская сторона зафиксировала повышенную активность на границе сотрудников погранслужбы Беларуси.

«Численность белорусских пограничников заметно возросла, они сосредоточены в районе линии границы, но не на всем, конечно, ее протяжении [около 680 км], а на тех участках, где чаще всего происходят нарушения», - цитирует слова начальника СОГГ Литвы Рустамаса Любаеваса ТАСС.

Напомним, 3 августа литовские пограничники получили право выдворять нелегалов обратно в Беларусь. Ночью с 3 на 4 августа СОГГ воспользовалась данным правом и вернула в нашу страну несколько групп мигрантов.

6 августа на совещании с представителями силовых структур Александр Лукашенко поручил им усилить охрану госграницы страны, чтобы предотвратить факты ее нарушения. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», - сказал Лукашенко.

Сегодня же в СМИ появилось видео, на котором люди в военной форме, находящиеся нейтральной полосе между пограничными столбами Литвы и Беларуси, говорят мигрантам возвращаться обратно и подталкивают их идти на литовскую территорию. Что происходит, кто записал это видео и кто говорит мигрантам возвращаться – неизвестно.

 
 
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Пограничники Литвы за сутки задержали только двоих нелегальных мигрантов, пришедших со стороны Беларуси.
 
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