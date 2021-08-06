А. Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область

Источник материала: БT

Долгожданное событие для жителей Гродно. Сегодня там открыт мост через Неман. Теперь он самый высокий в Беларуси - 32 с половиной метра над уровнем воды. Торжественное открытие пришлось отложить из-за сильнейшей стихии, обрушившейся на регион пару недель назад.

В Гродно открыт новый мост через Неман

Правда, в Гродно и сегодня на протяжении всего дня идет дождь, так что словно сама природа настояла, чтобы мероприятие прошло в такую погоду. Как и обещал, на открытие приехал глава государства. Факт непогоды не подмочил ни репутацию мероприятия, ни самих причастных к этой большой стройке. Дождевики, зонтики. Хотя мостостроевцам не привыкать, они всегда работают в сложнейших условиях. Этот объект для них повод особой гордости, а день войдет в историю целой страны. Вдвойне знаменательно, ведь успели к знаковой дате. Новый мост стал подарком для жителей региона к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков.

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Изначально этот мост был железнодорожным, его построили более 40 лет назад по инициативе военных в качестве резервного объекта. Теперь это часть нового большого кольца вокруг Гродно. Длина моста около 240 метров метров, ширина - 17 с половиной. Предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Зеленый свет для машин дали сегодня, а общественный транспорт пустят завтра.

Президент провел совещание в Гродненском облисполкоме

После глава государства собрал на совещание в облисполкоме руководство региона. Эта встреча получилась на злобу дня. Посвящена вопросам противостояния санкционной политике. В первую очередь руководителей абсолютно всех рангов Президент ориентирует на максимальный результат в экономике.

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Непросто в любые времена аграриям. Сейчас, несмотря на дождь, для них жаркая пора. Нужно вовремя и без потерь собрать урожай. Губернатор Гродненщины Владимир Караник доложил о ходе уборочной кампании в регионе, развитии сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Растет экспорт, так что это лучшее подтверждение, что наша продукция востребована на внешних рынках. Подробности в следующих выпусках.





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