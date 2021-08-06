МИД Литвы: в Минске сел самолет, чтобы забрать иракцев, желающих вернуться на родину

В минском аэропорту сегодня в полдень приземлился пустой борт авиакомпании Iraqi Airways, на котором смогут улететь те граждане, которые желают вернуться в Ирак. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.lt.

По словам Ландсбергиса, он общался со своим коллегой Фуадом Хуссейном, который заверил, что в Минск вылетел пустой борт, чтобы забрать беженцев, желающих вернуться на родину.

«Министр сказал, что пустой самолет для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад. Эту информацию нам подтвердили несколько источников», - заявил глава литовского МИД.

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что, по неподтвержденным данным, около 300 иракцев хотят вернуться на родину. Однако министр не получил информации, пришлет ли Ирак еще самолеты за своими соотечественниками.

Глава литовского внешнеполитического ведомства говорит, что сейчас будут фиксироваться все нелегалы, которые хотели бы улететь обратно в Ирак.

«Мы уже попросили документы у части людей из Ирака, я попросил, чтобы они были предоставлены незамедлительно, чтобы люди не передумали», - рассказал Ландсбергис.

Также Габриэлюс Ландсбергис попросил Фуада Хуссейна, чтобы приостановленные полеты из Ирака в Беларусь вовсе не были восстановлены.