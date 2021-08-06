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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 11 августа

06.08.2021 17:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 11 августа, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будут рассматриваться уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании будут рассматриваться уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний...
 
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