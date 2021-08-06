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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 11 августа
06.08.2021 17:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 11 августа, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.
На заседании будут рассматриваться уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-
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На заседании будут рассматриваться уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний...
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