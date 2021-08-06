Лукашенко поздравил с медалями олимпийских призеров по вольной борьбе Кадимагомедова и Колодинскую

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по вольной борьбе с завоеванием медалей на Олимпийских играх в Токио - Магомедхабиба Кадимагомедова с серебром, Ванессу Колодинскую с бронзой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.





Во время поединка

"В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильными соперниками. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке, - говорится в поздравлении Магомедхабибу Кадимагомедову . - Убежден, что в твоей карьере будет еще много ярких выступлений и громких побед". Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, удачи и благополучия.





В поздравлении Ванессе Колодинской белорусский лидер подчеркнул: "В жесткой конкуренции тебе удалось покорить этот высокий пьедестал. Твое выступление - несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу - яркое свидетельство таланта". Александр Лукашенко пожелал Ванессе Колодинской крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси.

Особые слова благодарности глава государства адресовал тренерам и всей национальной команде по вольной борьбе. "Вы высоко пронесли флаг Республики Беларусь на главном спортивном форуме планеты. Спасибо вам за труд, выдержку и достойный результат", - отметил Президент.-0-