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Лукашенко поздравил с медалями олимпийских призеров по вольной борьбе Кадимагомедова и Колодинскую
06.08.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по вольной борьбе с завоеванием медалей на Олимпийских играх в Токио - Магомедхабиба Кадимагомедова с серебром, Ванессу Колодинскую с бронзой. Об этом БЕЛТА сообщили в
Во время поединка
"В Токио тебе достался непростой жребий, но ты уверенно справился с сильными соперниками. Прекрасную форму и волю к победе показал и в финальном поединке, - говорится в поздравлении
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