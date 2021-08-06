А. Лукашенко принял участие в церемонии открытия Восточного моста в Гродно

Источник материала: БT

Свою землю белорусы никому не отдадут. А все мосты, которые возводят на нашей земле, это переправы в мирное будущее.

Эти слова, наполненные особым смыслом, сегодня прозвучали в Гродно. Город над Неманом посетил Александр Лукашенко. Президента здесь ждали. Глава государства намеревался открыть новый мост на въезде в город. Однако погода то и дело подводила. Но сегодня, несмотря на то что тучи над городом так и не рассеялись, стало делом принципа запустить движение по новой городской артерии. А заодно сказать о главном. Беларусь всегда приходит с миром. И открыта для тех, кто придерживается в мировой политике такой же позиции.

Но поездка на Гродненщину - это еще и повод обсудить заботы земные. Александр Лукашенко уверен, что Беларусь справится с любыми сложностями, если обеспечить экономическое развитие. Ольга Анищенко продолжит.

Наводить мосты - это в традициях Беларуси. Строить, а не разрушать - пожалуй, вот так емко можно сказать о нашей политике, будь то внешний вектор или инвестиции, без которых невозможно развитие. Здесь, на въезде в Гродно, ведь тоже могли все сровнять с землей и возвести конструкции с нуля. Но зачем разрушать, если можно использовать, подумали авторы проекта. И решились на уникальный эксперимент.







Глава мостостроителей Ярослав Жилинский расскажет, что на этом месте прежде был путепровод. С той лишь разницей, что два берега соединяла железная дорога. Ее возводили еще в 1960-е. Мост между двумя промышленными гигантами - "Гродно Азотом" и "Химволокном". Так говорили местные. Но спустя десятилетия железнодорожное полотно демонтируют. И встанет логичный вопрос: как быть с переправой, где больше не слышен привычный стук колес?

Илья Бейма, главный инженер МСУ № 7 ОАО "Мостострой":

Было принято интересное конструктивное решение: сохранить часть конструктива существующих опор. К ним были пристроены уже части опор нового сооружения.Словом, был железнодорожный, стал автомобильный. Подобное превращение уже опробовали в Могилеве. Но здесь инженерной мысли пришлось решать задачку повышенной сложности. Старая конструкция всего-то 4,5 метра в ширину. А сегодня почти в 7 раз больше. До сих пор не верится, что такое возможно.

Уникальный проект для белорусских мостостроителей

Но строители максимально используют то, что было. Добавят то, что нужно, обеспечив несущую способность конструкций, говоря языком инженеров. И тем самым сэкономят. На треть. Местный житель всю эту математику и экономику ценит, конечно, не в первую очередь. Водители - все больше о дороге с ветерком, которая станет возможной лишь теперь, когда на въезде в город через мост зажгут зеленый свет.

Но ждали здесь не только этого. Еще и Президента. Александр Лукашенко собирался в Гродно и прежде. Мост был готов, но погода подводила. Сильные ливни не раз проверяли на прочность гродненскую новостройку. Чтоб уж наверняка не омрачить открытие. И сегодня Президент не только оценит красоты Гродно с высоты едва ли не птичьего полета (мост самый высокий в стране), но и пристально осмотрит конструкции.

Это место без всяких преувеличений для гродненцев святое, скажет Александр Лукашенко, обращаясь к местным жителям и тем, кто приложил свою руку к строительству. Эта земля как, пожалуй, никакая другая была домом для разных народов. Но всегда жили мирно, одной семьей, несмотря на веру и национальность. Без конфликтов и территориальных претензий. Словом, чужого нам не надо, но и свое не отдадим.

Здесь вложен труд каждого. Ресурсы всей страны. Отрадно, что справились быстро. Всего-то полтора года. Президент оценит скорости. Важный проект решили приурочить к важной дате - освобождению города. Как раз в июле 1944. И пусть открытие получилось не сразу, но и эти дни символичны. В августе освободили страну. И если мосты - это дороги в будущее, то разве не тогда и стало ясно, что для этого уже не будет преград?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем - мосты, дороги, города, независимость нашего суверенного государства, также должно стать основанием для будущих достижений наших детей.

Президент не раз замечал: улучшение дорожной инфраструктуры остается приоритетом инвестиционной политики. На счету буквально каждый мост и трасса (не только республиканского значения), которые нужно привести в порядок. Это важно для людей: дороги и мосты объединяют! Но эта неизменная миссия сегодня обретает новый смысл.







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее. К обычным людям - возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто в отличие от своих политиков стремится к миру и созиданию. Невзирая ни на что наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина - это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота - милости просим. Но кто с мечом придет… И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы.Словом, кто не строит, тот не развивается, уверен Александр Лукашенко. Но строители, которые, кстати, в выходные отметят свой профессиональный праздник, знают наверняка: работы им всегда хватит. Тем более Президент гарантирует.

Александру Лукашенко подарят символичный ключ от нового моста. Но губернатору нужнее, скажет Президент. И даже такой обычный атрибут всякой премьеры сегодня покажется каким-то особым.

И вот он, тот самый момент, которого жители города, определенно, заждались.

Четвертый мост через Неман открыт! Он сделает короче и удобнее путь к новым районам города, разгрузит действующие трассы, позволит начать реконструкцию других гродненских мостов. Точная копия уникального проекта отправится во Дворец Независимости. Почти такой же, но хрустальный. Словно напоминание для всех о том, как хрупок мир, если нет тех, кто встанет на его защиту.







Как и прежде, будут держать руку на пульсе политической повестки в стране и мире. Но за всеми перипетиями важно не упустить экономику и людей. В Гродно Президент оперативно собирает совещание с местной вертикалью власти. Мол, это за окнами градус спал, а на западном фронте по-прежнему без перемен. Но Беларусь справится с любыми сложностями. Есть лишь одно но.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат. Вы прекрасно знаете, наслышаны в том числе от меня о том, что происходит вокруг Беларуси. Задачи поставлены, система выстроена в Беларуси, а вот как она реализуется, на примере Гродненской области мы увидим на этом совещании. Совещание посвящено негативным явлениям как в регионе, так и стране в целом. Возможно, есть какие-то проблемы. Мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики. Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы: займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся. Руководство области на месте. Есть элемент военный, который в лице Юрия Хаджимуратовича прошел эти трудные времена. В самом пекле. Есть человек молодой, организованный, который знает, что делать, и, как я вижу, делает. Поэтому ни в коем случае не надо расслабляться. И все у нас получится.Но об этом в Гродно помнят. Губернатор расскажет детали - как кипит работа в поле, каковы темпы уборки хлеба и как прибавляет экспорт. Наш продукт ждут не только здесь, в стране, но и на внешних рынках. И с цифрами не поспоришь. В то время как кто-то обостряет словом, белорусы доказывают делом. Разве усердный труд на своей земле не лучший способ разрешить любые сложности?!





Читайте также: