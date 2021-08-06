ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гигин: литовская политическая система нуждается в серьезной перезагрузке и трансформации

07.08.2021 06:43 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис приведет к необходимости серьезно трансформировать литовскую политическую систему. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По мнению Вадима Гигина, миграционные потоки вскрыли ряд нерешенных проблем литовской государственности и показали неэффективность новой политической элиты в стране. "На самом деле миграционный кризис приведет к тому, что литовской политической системе, их режиму понадобится серьезная перезагрузка, трансформация", - считает декан факультета БГУ.

Историк также заявил, что Литва за Беларусью жила как у Христа за пазухой: белорусский экспорт обеспечивал загрузку Клайпедского порта и литовской железной дороги, создавались совместные предприятия, была обеспечена охрана совместной границы. "И у них все было круто. Я смотрю литовскую прессу, они пишут: этот батька - Лукашенко, которого они всегда в Литве обвиняли в диктатуре, чуть ли не в неосталинистских практиках, оказывается, обеспечивал благополучное проживание литовских граждан, охранял им границу", - отметил Вадим Гигин.

Руководитель ОНТ Марат Марков в свою очередь заметил, что не все европейские страны в восторге от действий Литвы. "Оценка уже началась и еще будет. Верховный комиссар ООН по правам беженцев озаботился немного, уже представитель Красного креста в Литве говорит о том, что действия литовского правительства недопустимы", - обратил внимание медиаменеджер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению декана факультета философии и социальных наук БГУ кандидата исторических наук, доцента Вадима Гигина, миграционные потоки вскрыли ряд нерешенных...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко принял участие в церемонии открытия Восточного моста в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by