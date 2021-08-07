Лукашенко: Беларусь рассчитывает углубить сотрудничество с Кот-д'Ивуаром

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Кот-д'Ивуар является перспективным партнером Беларуси в Западной Африке, а двустороннее взаимодействие между странами имеет значительный потенциал.

"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем углубить белорусско-ивуарийское сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других отраслях", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Алассану Драману Уаттару крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а народу Кот-д'Ивуара - мира и дальнейшего прогресса.-0-