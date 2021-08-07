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Лукашенко: Беларусь рассчитывает углубить сотрудничество с Кот-д'Ивуаром
07.08.2021 07:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что Кот-д'Ивуар является перспективным партнером Беларуси в Западной Африке, а двустороннее взаимодействие между странами имеет значительный потенциал.
"Убежден, что совместными усилиями мы сумеем углубить белорусско-ивуарийское сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других отраслях", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Алассану Драману Уаттару крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а народу Кот-д'Ивуара - мира и дальнейшего прогресса.-0-
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Глава государства отметил, что Кот-д'Ивуар является перспективным партнером Беларуси в Западной Африке, а двустороннее взаимодействие между странами имеет...
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