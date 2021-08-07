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Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с новым олимпийским успехом
07.08.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук с новым
"Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали - это выдающееся достижение, - говорится в поздравлении. - Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале".
Глава государства поздравил спортсменок и их наставников с олимпийским успехом, который подарил всем белорусам незабываемые минуты радости. "Верили в вас, гордимся вами!" - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых побед.-0-
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"Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали - это выдающееся достижение, - говорится в...
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