Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с новым олимпийским успехом

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Маргариту Махневу, Надежду Попок, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук с новым олимпийским успехом . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали - это выдающееся достижение, - говорится в поздравлении. - Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале".

Глава государства поздравил спортсменок и их наставников с олимпийским успехом, который подарил всем белорусам незабываемые минуты радости. "Верили в вас, гордимся вами!" - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых побед.-0-