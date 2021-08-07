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А. Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман
07.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее.
С таким посылом выступил накануне Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли. Мы выстоим, несмотря на любое давление и геополитические лихолетья.
А. Лукашенко: Лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
После глава государства собрал на совещание в облисполкоме руководство региона. Эта встреча получилась на злобу дня. Посвящена вопросам противостояния санкционной политике. В первую очередь руководителей абсолютно всех рангов Президент ориентировал на максимальный результат в экономике. Лето выдалось горячим во всех смыслах, но никто не снимал ответственность с чиновников, да и всех белорусов: необходимо работать и давать результат.
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Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил накануне Президент во время церемонии торжественного...
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