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А. Лукашенко открыл в Гродно новый мост через Неман

07.08.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее.

С таким посылом выступил накануне Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли. Мы выстоим, несмотря на любое давление и геополитические лихолетья.

А. Лукашенко: Лето было горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат

После глава государства собрал на совещание в облисполкоме руководство региона. Эта встреча получилась на злобу дня. Посвящена вопросам противостояния санкционной политике. В первую очередь руководителей абсолютно всех рангов Президент ориентировал на максимальный результат в экономике. Лето выдалось горячим во всех смыслах, но никто не снимал ответственность с чиновников, да и всех белорусов: необходимо работать и давать результат.


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Теги: Гродно
 
 
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Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил накануне Президент во время церемонии торжественного...
 
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