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В. Андрейченко принял участие в церемонии инаугурации Президента Ирана

07.08.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Активизацию двустороннего партнерства, укрепление сотрудничества в международных организациях, аспекты дальнейшего развития торгово-экономических отношений Беларуси и Ирана обсуждали накануне председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко с президентом исламской республики. Встреча состоялась после церемонии инаугурации избранного иранского президента. Спикер нижней палаты парламента передал от Президента Беларуси искренние поздравления и пожелания успехов в работе на новой должности.


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Активизацию двустороннего партнерства, укрепление сотрудничества в международных организациях, аспекты дальнейшего развития торгово-экономических отношений...
 
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