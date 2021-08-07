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Лукашенко поздравил гимнастку Алину Горносько с бронзовой олимпийской медалью
07.08.2021 16:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по художественной гимнастике
"В противостоянии с лидерами мировой художественной гимнастки ты проявила высочайший уровень мастерства, стойкость и волю к победе. Доказала, что только сильным и целеустремленным улыбается удача. Бронзовая медаль в личном многоборье - это знак качества отечественной гимнастической школы", - говорится в поздравлении.
Глава государства также выразил признательность Ирине Лепарской, Марине Лобач и всему тренерскому составу команды.
"Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения и новых свершений во славу родной Беларуси", - пожелал Президент.-0-
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по художественной гимнастике...
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