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Славянские народы должны держаться вместе. Макей о попытках влияния на ситуацию в Беларуси извне

07.08.2021 19:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Славянские народы должны держаться вместе, даже если позиция людей и власти в отношении политики соседнего государства расходится. Об этом сказал министр иностранных дел Владимир Макей в четвертой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы рассматриваем украинский народ как действительно братский и близкий, - отметил Владимир Макей. - И считаем, что все мы, славяне, должны держаться вместе. Надо отличать позицию народа и позицию властей. Сейчас Украина присоединилась к западному хору, активно выступающему против Беларуси, но это не значит, что это мнение всего народа. Кроме того, в этом хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься и проводить более разумную, здравомыслящую политику в отношении Беларуси".

Стало известно, что помимо американских спецслужб к дестабилизации ситуации в Беларуси были причастны и представители Украины. Речь в фильме идет о так называемой группе Николая Автуховича, которая совершала подрывы и поджоги, уничтожая имущество сотрудников силовых структур. Арсенал группы был впечатляющим: в гараже нашли автомат Калашникова, пистолеты, 1,5 тыс. патронов, гранаты, рации, емкости с горючей жидкостью. Курировалась группа из Украины.

По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, такое поведение со стороны украинских спецслужб не соответствует достигнутому между братскими народами уровню отношений. "Мы достоверно владеем информацией о причастности украинских спецслужб к проекту Автуховича, - подчеркнул он. - Конечно, у них были свои цели. У Автуховича, как у любого человека, были свои личные цели и амбиции. На основании международных договоренностей нами были подготовлены и направлены украинским компетентным органам материалы, свидетельствующие о причастности их спецслужб: номера телефонов, переговоры, некоторые другие вещи. Однако украинская сторона до сих пор не ответила на эти запросы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Славянские народы должны держаться вместе, даже если позиция людей и власти в отношении политики соседнего государства расходится. Об этом сказал министр...
 
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