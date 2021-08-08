ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом

08.08.2021 07:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что труд строителей имеет особую общественную значимость для страны и народа. Благодаря слаженной работе многих тысяч профессионалов этой сферы ежегодно возводятся миллионы квадратных метров комфортного жилья, высокотехнологичные промышленные предприятия, современные социальные объекты, совершенствуется инфраструктура.

"Красивые, уютные города и села - результат вашей многолетней созидательной деятельности, которым можно по праву гордиться. При этом отрасль находится в постоянном развитии, а своим ответственным отношением к труду и качеством работ вы завоевали признание как на родной земле, так и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что при всех достижениях строительный комплекс страны имеет возможности выйти на новый уровень, придав дополнительный импульс для развития экономики и повышения качества жизни белорусов.

Президент пожелал работникам строительного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент пожелал работникам строительного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и профессиональных побед.
 
Новости дня
Новости политики
 
Славянские народы должны держаться вместе. Макей о попытках влияния на ситуацию в Беларуси извне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by