Макей: США ставили целью сделать Беларусь и Украину членами НАТО

США всерьез хотели присоединить Беларусь и Украину к НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в фильме «Беларусь против цветной революции» в эфире СТВ.

«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать серой зоны, которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом», - сказал Макей.

Напомним, Болтон посещал Беларусь в августе 2019 года. В ходе рабочего визита помощника президента США в белорусскую столицу у него состоялись встречи с главой МИД и Александром Лукашенко. В начале сентября 2019 года госсекретарь Совбеза Станислав Зась (сейчас он занимает должность генсекретаряОДКБ) заявлял, что Беларусь будет развивать сотрудничество с НАТО без ущерба для белорусско-российских отношений.