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Макей: США ставили целью сделать Беларусь и Украину членами НАТО
09.08.2021 09:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
США всерьез хотели присоединить Беларусь и Украину к НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом
«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать серой зоны, которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом», - сказал Макей.
Напомним, Болтон
По информации ТАСС, Штаты тогда
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США всерьез хотели присоединить Беларусь и Украину к НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом.
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