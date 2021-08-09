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Макей: США ставили целью сделать Беларусь и Украину членами НАТО

09.08.2021 09:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

США всерьез хотели присоединить Беларусь и Украину к НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в фильме «Беларусь против цветной революции» в эфире СТВ.

«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать серой зоны, которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом», - сказал Макей.

Напомним, Болтон посещал Беларусь в августе 2019 года. В ходе рабочего визита помощника президента США в белорусскую столицу у него состоялись встречи с главой МИД и Александром Лукашенко. В начале сентября 2019 года госсекретарь Совбеза Станислав Зась (сейчас он занимает должность генсекретаряОДКБ) заявлял, что Беларусь будет развивать сотрудничество с НАТО без ущерба для белорусско-российских отношений.

По  информации ТАСС, Штаты тогда говорили, что рассчитывают на проведение прозрачных и справедливых президентских выборов в нашей стране в 2020 году. После обнародования ЦИК результатов голосования 9 августа 2020 года США не признали выборы в Беларуси демократическими, и отношения между странами ухудшились.

 
 
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США всерьез хотели присоединить Беларусь и Украину к НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону» между Россией и Североатлантическим альянсом.
 
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