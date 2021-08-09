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"Большой разговор с Президентом". Прямая трансляция на YouTube-канале БЕЛТА пройдет с синхронным английским переводом

09.08.2021 09:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" состоится сегодня. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

В преддверии "Большого разговора с Президентом" в часовом видео на нашем YouTube-канале мы покажем все основное, о чем говорил белорусский лидер за прошедший год, - о мире и справедливости, внешних и внутренних вызовах, единстве и исторической памяти, ответственности каждого за себя, свою семью и свою страну. После чего покажем прямую трансляцию из Дворца Независимости. Наша трансляция будет на английском языке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии "Большого разговора с Президентом" в часовом видео на нашем YouTube-канале мы покажем все основное, о чем говорил белорусский лидер за прошедший год, - о...
 
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