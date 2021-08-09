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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром
09.08.2021 10:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном расширении сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и образования", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и дальнейших значительных свершений на ответственном посту, а народу Сингапура - счастья и процветания.-0-
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"Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном...
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