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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Сингапуром

09.08.2021 10:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства. 

"Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном расширении сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, науки и образования", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и дальнейших значительных свершений на ответственном посту, а народу Сингапура - счастья и процветания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Убежден, что отношения между нашими государствами будут успешно развиваться на принципах дружбы и взаимного уважения. Беларусь заинтересована в динамичном...
 
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